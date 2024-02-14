Сулейманов Нигмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Нигмат

Место рождения

?

Дата рождения

1911

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Роберт Нигматович

Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Рождение ребёнка
Около 15.12.1938

Дочь: (Сулейманова) Ира Нигматовна

Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Рождение ребёнка
14.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна

Смерть
1979
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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