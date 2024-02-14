Сулейманов Нигмат
Место рождения?
Дата рождения1911
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Роберт Нигматович
Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.12.1938
Дочь: (Сулейманова) Ира Нигматовна
Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Рождение ребёнка
14.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунасыпова (Мунасыпова) Зайнаб Гильфановна
Смерть
1979
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно