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Мунасыпов Рафик Закирович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

27.03.1936

Дата смерти

17.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936

Отец: Мунасыпов Закир Гирфанович

Мать: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Машинист пневмоколёсных и гусеничных кранов от бога
Бракосочетание
27.07.1963

Жена: Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна

Рождение ребёнка
10.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна

Рождение ребёнка
30.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна

Смерть
17.09.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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