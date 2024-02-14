Мунасыпов Рафик Закирович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения27.03.1936
Дата смерти17.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист пневмоколёсных и гусеничных кранов от бога
Бракосочетание
27.07.1963
Рождение ребёнка
10.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна
Рождение ребёнка
30.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мунасыпова (Тимербулатова) Срур Сагитовна
Смерть
17.09.1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно