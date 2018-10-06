Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна

Место рождения

с.Мраково, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

06.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: Мунасыпов Закир Гирфанович

Мать: Мунасыпова (Абдуллина) Закия Исмагиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель башкирского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1966
Учитель башкирского языка и литературы
Смерть
06.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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