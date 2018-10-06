Нуриева (Мунасыпова) Гульшат Закировна
Место рожденияс.Мраково, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения15.06.1933
Дата смерти06.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель башкирского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
С 1966
Учитель башкирского языка и литературы
Смерть
06.10.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно