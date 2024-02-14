Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна

Место рождения

Село Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

25.12.1902

Дата смерти

06.10.1982

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1932 г.р.
1935 г.р.
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1939 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902

Отец: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Награда
Неизвестно
«Медаль Материнства» II степени
Рождение ребёнка
30.12.1932

Дочь: (Ибрагимова) Роза Гиндулловна

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Бракосочетание
08.01.1933

Муж: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Официальная регистрация брака
Рождение ребёнка
20.02.1935

Сын: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Рождение ребёнка
03.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Рождение ребёнка
24.05.1939

Сын: Ибрагимов Равиль Гиндуллович

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Рождение ребёнка
01.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Рождение ребёнка
08.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович

Смерть
06.10.1982
Похороны
07.10.1982

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