Ибрагимова (Абдуллина) Зайнаб Исмагиловна
Место рожденияСело Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения25.12.1902
Дата смерти06.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902
Награда
Неизвестно
«Медаль Материнства» II степени
Рождение ребёнка
30.12.1932
Дочь: (Ибрагимова) Роза Гиндулловна
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович
Бракосочетание
08.01.1933
Официальная регистрация брака
Рождение ребёнка
20.02.1935
Сын: Ибрагимов Вильсор Гиндуллович
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович
Рождение ребёнка
03.01.1937
Рождение ребёнка
24.05.1939
Сын: Ибрагимов Равиль Гиндуллович
Отец ребёнка: Ибрагимов Гиндулла Гиндалифович
Рождение ребёнка
01.04.1943
Рождение ребёнка
08.05.1946
Смерть
06.10.1982
Похороны
07.10.1982