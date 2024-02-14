Абдуллин Габдельахат Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллин Габдельахат Исмагилович

Место рождения

Село Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Между 1906 и 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1911

Отец: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать: Абдуллина Латифа Губайдулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллин Амир Галбельахатович

Мать ребёнка: Абдуллина Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллина Вера

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно

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