Абдуллин Габдельахат Исмагилович
Место рожденияСело Мраково, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияМежду 1906 и 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1906 и 1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллин Амир Галбельахатович
Мать ребёнка: Абдуллина Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллина Вера
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
Неизвестно