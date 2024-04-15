Соколов Тимофей Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Соколов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична
Место жительства
После 1820
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична
Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно