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Соколов Тимофей Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Соколов Ларион Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Соколов Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична

Место жительства
После 1820
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Соколова Татьяна Фоминична

Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Татьяна Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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