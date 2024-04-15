Соколов Ларион Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Ларион Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Соколов Тимофей Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1820
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
В 1820 году по Указу Тобольской казенной палаты от (3 января?) за №24 переведен (в Мальково)сей волости из деревни Горносталевой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Яков Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1850
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