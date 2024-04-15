Соколов Яков Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Яков Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Ларион Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Харитина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1833
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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