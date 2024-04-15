Соколов Яков Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Ларион Федорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Харитина Яковлевна
Военная служба
С 1833
Воинское звание: рекрут
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно