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Соколов Ефим Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Соколов Тимофей Ларионович

Мать: Соколова Татьяна Фоминична

Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов Степан Ефимович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Соколов Симон Ефимович

Мать ребёнка: Соколова Степанида Васильевна

Место жительства
С 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Степанида Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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