Соколова Татьяна Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Домна Тимофеевна
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно