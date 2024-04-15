Соколова Татьяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Татьяна Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Соколов Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Домна Тимофеевна

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Соколов Тимофей Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Тимофей Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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