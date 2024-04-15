Соколова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов Степан Ефимович

Отец ребёнка: Соколов Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Соколов Симон Ефимович

Отец ребёнка: Соколов Ефим Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Ефим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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