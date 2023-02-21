Галкин Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Александр Дмитриевич

Галкин Александр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Галкин Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Галкина Анна Федоровна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
2й брак
Рождение ребёнка
25.07.1914

Дочь: Байч Серафима Александровна

Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1916

Сын: Галкин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Галкин Валентин Александрович

Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Галкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна

с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Шимановская Галина Александровна

Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Развод
15.10.1928

Жена: Галкина Анна Федоровна

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close