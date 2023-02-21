Галкин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Галкин Дмитрий
Бракосочетание
03.02.1913
Жена: Галкина Анна Федоровна
2й брак
Рождение ребёнка
25.07.1914
Дочь: Байч Серафима Александровна
Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Галкин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Галкин Валентин Александрович
Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Галкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна
с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Шимановская Галина Александровна
Мать ребёнка: Галкина Анна Федоровна
Развод
15.10.1928
Жена: Галкина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно