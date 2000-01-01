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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
309Среднепогромное, с. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.6313236511541266Церковь православ.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
130. Средне-Погромное, село бывшее государственное, при ерике Подстепном, дворов 540, жителей 3075, церковь православная, школа, 6 лавок, 3 шерстом.