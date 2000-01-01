посёлок Краснооктябрьский, посёлок Краснооктябрьский, Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Краснооктябрьский

Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
309Среднепогромное, с. к.при Волгском займище и оз. Безымянном.6313236511541266Церковь православ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Рахинская волость
130. Средне-Погромное, село бывшее государственное, при ерике Подстепном, дворов 540, жителей 3075, церковь православная, школа, 6 лавок, 3 шерстом.
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