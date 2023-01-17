Галкина (Павлова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения21.01.1896
Дата смерти1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1896
Отец: Павлов Феодор Григорьевич
Мать: Павлова Мария Андреевна
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Байч Серафима Александровна
Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич
Рождение ребёнка
13.12.1923
Сын: Галкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич
с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Шимановская Галина Александровна
Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Смерть
1992
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)