Галкина (Павлова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Павлова) Анна Федоровна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.01.1896

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1896

Отец: Павлов Феодор Григорьевич

Мать: Павлова Мария Андреевна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1912

Муж: Галкин Александр Димитриевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Байч Серафима Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич

Рождение ребёнка
13.12.1923

Сын: Галкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич

с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Шимановская Галина Александровна

Отец ребёнка: Галкин Александр Димитриевич

Можга, город Можга, Удмуртская Республика
Смерть
1992
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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