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Галкин Николай Александрович

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Место рождения

с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия

Дата рождения

13.12.1923

Дата смерти

27.08.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923

Отец: Галкин Александр Димитриевич

Мать: Галкина Анна Федоровна

с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
17.08.1948

Сын: Галкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Галкина Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1951

Сын: Галкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Галкина Екатерина Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галкина Екатерина Григорьевна

Смерть
27.08.1994
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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