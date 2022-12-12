Галкин Николай Александрович
Место рожденияс. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Дата рождения13.12.1923
Дата смерти27.08.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1923
с. Средне-Погромное, Волгоградская область, Россия
Рождение ребёнка
17.08.1948
Сын: Галкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Галкина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
15.06.1951
Сын: Галкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Галкина Екатерина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1994
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область