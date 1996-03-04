Галкина (Короткова) Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1922
Дата смерти04.03.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1948
Сын: Галкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Галкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
15.06.1951
Сын: Галкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Галкин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1996
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область