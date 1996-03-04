Галкина (Короткова) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкина (Короткова) Екатерина Григорьевна

Галкина (Короткова) Екатерина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1922

Дата смерти

04.03.1996

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1948

Сын: Галкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Галкин Николай Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1951

Сын: Галкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Галкин Николай Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Николай Александрович

Смерть
04.03.1996
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close