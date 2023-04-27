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von Hessen Wilhelm II

Место рождения

Kassel, Hessen Deutschland (HRR)

Дата рождения

29.03.1469

Дата смерти

11.07.1509

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1469

Отец: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный

Мать: von Württemberg (von Holzheim) Mechthild

Работа или профессия
Неизвестно
Landgraf von Hessen, seit 1493 in Kassel, seit 1500 auch in Marburg
Бракосочетание
20.10.1500

Жена: von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna

Рождение ребёнка
13.11.1504

Сын: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный

Мать ребёнка: von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna

Смерть
11.07.1509

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