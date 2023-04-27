von Hessen Wilhelm II
Место рожденияKassel, Hessen Deutschland (HRR)
Дата рождения29.03.1469
Дата смерти11.07.1509
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1469
Работа или профессия
Неизвестно
Landgraf von Hessen, seit 1493 in Kassel, seit 1500 auch in Marburg
Бракосочетание
20.10.1500
Рождение ребёнка
13.11.1504
Сын: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный
Мать ребёнка: von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna
Смерть
11.07.1509