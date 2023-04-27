von Württemberg (von Holzheim) Mechthild
Место рожденияUrach, Württemberg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1443
Дата смерти06.06.1495
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1443
Работа или профессия
Неизвестно
Hofdame
Бракосочетание
28.08.1454
Рождение ребёнка
04.07.1466
Сын: von Hessen Wilhelm Ältere
Отец ребёнка: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный
Рождение ребёнка
29.03.1469
Отец ребёнка: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный
Смерть
06.06.1495
Похороны
Неизвестно