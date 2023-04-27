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von Württemberg (von Holzheim) Mechthild

Место рождения

Urach, Württemberg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1443

Дата смерти

06.06.1495

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1443

Отец: von Württemberg Ludwig l

Мать: von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild

Работа или профессия
Неизвестно
Hofdame
Бракосочетание
28.08.1454

Муж: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный

Рождение ребёнка
04.07.1466

Сын: von Hessen Wilhelm Ältere

Отец ребёнка: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный

Рождение ребёнка
29.03.1469

Сын: von Hessen Wilhelm II

Отец ребёнка: фон Гессен-Кассель Людвиг Откровенный

Смерть
06.06.1495
Похороны
Неизвестно

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