von Württemberg Ludwig l
Место рожденияWürttemberg Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 31.10.1412
Дата смерти23.09.1450
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.10.1412
Отец: von Württemberg Eberhard Jüngere
Мать: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette
Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve av Hessen 1413-58, Greve i Sürttemberg-Urach 1419-50
Бракосочетание
17.10.1434
Рождение ребёнка
Около 1443
Дочь: von Württemberg (von Holzheim) Mechthild
Мать ребёнка: von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild
Смерть
23.09.1450
Похороны
Неизвестно