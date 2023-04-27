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von Württemberg Ludwig l

Место рождения

Württemberg Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 31.10.1412

Дата смерти

23.09.1450

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 31.10.1412

Отец: von Württemberg Eberhard Jüngere

Мать: von Württemberg (de Montbéliard d’Orbe-Montfaucon) Henriette

Работа или профессия
Неизвестно
Landgreve av Hessen 1413-58, Greve i Sürttemberg-Urach 1419-50
Бракосочетание
17.10.1434

Жена: von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild

Рождение ребёнка
Около 1443

Дочь: von Württemberg (von Holzheim) Mechthild

Мать ребёнка: von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild

Смерть
23.09.1450
Похороны
Неизвестно

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