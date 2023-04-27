von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild
Место рожденияHeidelberg, Württemberg Deutschland(HRR)
Дата рождения07.03.1419
Дата смерти22.08.1482
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1419
Работа или профессия
Неизвестно
Co-founded University of Freiburg with Albert in 1457
Бракосочетание
17.10.1434
Рождение ребёнка
Около 1443
Дочь: von Württemberg (von Holzheim) Mechthild
Отец ребёнка: von Württemberg Ludwig l
Смерть
22.08.1482
Похороны
Неизвестно