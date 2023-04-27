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von der Pfalz (Wittelsbach) Mechthild

Место рождения

Heidelberg, Württemberg Deutschland(HRR)

Дата рождения

07.03.1419

Дата смерти

22.08.1482

Пол

Женский

Отец

1377 г.р.

Мать

Около 1403 г.р.

Муж

Около 1412 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1419

Отец: Wittelsbach Ludwig Bärtige

Мать: de Savoie (de Savoie) Mathilde

Работа или профессия
Неизвестно
Co-founded University of Freiburg with Albert in 1457
Бракосочетание
17.10.1434

Муж: von Württemberg Ludwig l

Рождение ребёнка
Около 1443

Дочь: von Württemberg (von Holzheim) Mechthild

Отец ребёнка: von Württemberg Ludwig l

Смерть
22.08.1482
Похороны
Неизвестно

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