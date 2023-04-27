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Гессен-Кассельский Филипп Великодушный

Место рождения

Marburg, Hessen Deutschland(HRR)

Дата рождения

13.11.1504

Дата смерти

31.03.1567

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1504

Отец: von Hessen Wilhelm II

Мать: von Mecklenburg-Schwerin (von Mecklenburg-Schwerin) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Landgraf von Hessen 1509-1567, Landgreve i Hessen-Kassel 1509-67, Landgraf von Hessen in Kassel, Marburg, Rheinfels, Roenburg und Eschwege ( 1509, 1518 - 1567)
Бракосочетание
11.12.1523

Жена: zu Hessen (Saksė) Christina Grafin

Рождение ребёнка
26.10.1529

Дочь: von Hessen (Brabant-Lothringen, Hessen) Anna

Мать ребёнка: zu Hessen (Saksė) Christina Grafin

Смерть
31.03.1567
Похороны
04.04.1567

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