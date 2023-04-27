Гессен-Кассельский Филипп Великодушный
Место рожденияMarburg, Hessen Deutschland(HRR)
Дата рождения13.11.1504
Дата смерти31.03.1567
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1504
Работа или профессия
Неизвестно
Landgraf von Hessen 1509-1567, Landgreve i Hessen-Kassel 1509-67, Landgraf von Hessen in Kassel, Marburg, Rheinfels, Roenburg und Eschwege ( 1509, 1518 - 1567)
Бракосочетание
11.12.1523
Рождение ребёнка
26.10.1529
Дочь: von Hessen (Brabant-Lothringen, Hessen) Anna
Мать ребёнка: zu Hessen (Saksė) Christina Grafin
Смерть
31.03.1567
Похороны
04.04.1567