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zu Hessen (Saksė) Christina Grafin

Место рождения

Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)

Дата рождения

25.12.1505

Дата смерти

15.04.1549

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1505

Отец: of Saxony Georg Bearded

Мать: Jagiellon of Poland (Jagiellon) Barbara

Работа или профессия
Неизвестно
Wettin Albertiner, Landgräfin von Hessen 1532 - 1549
Бракосочетание
11.12.1523

Муж: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный

Рождение ребёнка
26.10.1529

Дочь: von Hessen (Brabant-Lothringen, Hessen) Anna

Отец ребёнка: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный

Смерть
15.04.1549
Похороны
Неизвестно

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