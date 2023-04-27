zu Hessen (Saksė) Christina Grafin
Место рожденияDresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Дата рождения25.12.1505
Дата смерти15.04.1549
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1505
Работа или профессия
Неизвестно
Wettin Albertiner, Landgräfin von Hessen 1532 - 1549
Бракосочетание
11.12.1523
Рождение ребёнка
26.10.1529
Дочь: von Hessen (Brabant-Lothringen, Hessen) Anna
Отец ребёнка: Гессен-Кассельский Филипп Великодушный
Смерть
15.04.1549
Похороны
Неизвестно