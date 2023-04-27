Jagiellon of Poland (Jagiellon) Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jagiellon of Poland (Jagiellon) Barbara

Место рождения

Sandomierz, Świętokrzyskie Poland

Дата рождения

15.07.1478

Дата смерти

15.02.1534

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1478

Отец: King Of Poland Casimir Andrew

Мать: Of Austria Von Habsburg Elisabeth

Sandomierz, Świętokrzyskie Poland
Бракосочетание
21.11.1496

Муж: Of Saxony Georg Bearded

Leipzig,Leipzig,Saxony
Рождение ребёнка
25.12.1505

Дочь: Zu Hessen Christina Grafin

Отец ребёнка: Of Saxony Georg Bearded

Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin v.Sachsen
Смерть
15.02.1534
Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Domkirche