Jagiellon of Poland (Jagiellon) Barbara
Место рожденияSandomierz, Świętokrzyskie Poland
Дата рождения15.07.1478
Дата смерти15.02.1534
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1478
Sandomierz, Świętokrzyskie Poland
Бракосочетание
21.11.1496
Leipzig,Leipzig,Saxony
Рождение ребёнка
25.12.1505
Дочь: Zu Hessen Christina Grafin
Отец ребёнка: Of Saxony Georg Bearded
Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin v.Sachsen
Смерть
15.02.1534
Dresden, Sachsen Deutschland(HRR)
Похороны
Неизвестно
Domkirche