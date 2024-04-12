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Федорченко Василий Стефанович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Федорченко Стефан

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Федорченко Николай Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко Мария Симеоновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Федорченко Севастьян Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко Мария Симеоновна

Бракосочетание
После 1886

Жена: Федорченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1890

Сын: Федорченко Константин Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федорченко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Федорченко Антоний Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 148 /, м/к-1917г../ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
1893

Сын: Федорченко Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федорченко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак

Смерть
Неизвестно
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