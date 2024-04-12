Федорченко Василий Стефанович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Федорченко Стефан
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Федорченко Николай Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко Мария Симеоновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Федорченко Севастьян Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко Мария Симеоновна
Бракосочетание
После 1886
Жена: Федорченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1890
Сын: Федорченко Константин Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федорченко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Федорченко Антоний Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 148 /, м/к-1917г../ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федорченко Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федорченко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Федорченко 2-й брак
Смерть
Неизвестно