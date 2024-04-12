Федорченко Севастьян Васильевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
28.08.1913
Сын: Федорченко Иван /Иоанн/ Севастьянович
Мать ребёнка: Федорченко Мария Лаврентьевна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1813г.,лист-137,зап-42
Рождение ребёнка
26.03.1915
Сын: Федорченко Гавриил Севастьянович
Мать ребёнка: Федорченко Мария Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно