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Федорченко Мария Лаврентьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Федорченко Иван /Иоанн/ Севастьянович

Отец ребёнка: Федорченко Севастьян Васильевич

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1813г.,лист-137,зап-42
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Федорченко Гавриил Севастьянович

Отец ребёнка: Федорченко Севастьян Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Севастьян Васильевич

Смерть
Неизвестно
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