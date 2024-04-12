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Федорченко Мария Симеоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1846

Дата смерти

14.03.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Федорченко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Федорченко Севастьян Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Смерть
14.03.1886
Причина смерти: Болезнь - чахотка | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-169,зап-9
Похороны
16.03.1886
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