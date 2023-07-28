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Федорченко Илларион Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Федорченко Василий Стефанович

Мать: Федорченко 2-й брак

Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Антонина Илларионовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
05.09.1914

Дочь: Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно