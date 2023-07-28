Федорченко Илларион Васильевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Федорченко Василий Стефанович
Мать: Федорченко 2-й брак
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Антонина Илларионовна
Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
05.09.1914
Дочь: Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Федорченко Анна Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно