Федорченко 2-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1886
Рождение ребёнка
1890
Сын: Федорченко Константин Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Федорченко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Федорченко Антоний Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 148 /, м/к-1917г../ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
1893
Сын: Федорченко Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Федорченко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно