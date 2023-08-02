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Федорченко 2-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1886

Муж: Федорченко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Федорченко Константин Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Федорченко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Федорченко Антоний Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 148 /, м/к-1917г../ зап.№ 1 /
Рождение ребёнка
1893

Сын: Федорченко Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Федорченко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Федорченко Василий Стефанович

Смерть
Неизвестно
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