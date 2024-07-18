(Корчевская Сташкевич) Петрунеля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1725

Дата смерти

До 1766

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сташкевич Василий Петров

Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сташкевич Михаил Петров

Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сташкевич Мартин Петров

Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Сташкевич Григорий Петров

Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Сташкевич Иван Петров

Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Смерть
До 1766

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