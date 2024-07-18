(Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1725
Дата смертиДо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Рождение ребёнка
До 1766
Сын: Сташкевич Григорий Петров
Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Рождение ребёнка
До 1766
Отец ребёнка: Сташкевич Петр Целестин Иванов
Смерть
До 1766