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Сташкевич Петр Целестин Иванов

Место рождения

д. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая

Дата рождения

До 1725

Дата смерти

До 1766

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1725

Отец: Сташкевич Иван Самуилов

Мать: (Микульская) Анна Даниилова

Рождение ребёнка
1731

Сын: Сташкевич Василий Петров

Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сташкевич Михаил Петров

Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
1764

Сын: Сташкевич Мартин Петров

Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Сташкевич Иван Петров

Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
До 1766

Сын: Сташкевич Григорий Петров

Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Смерть
До 1766

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