Сташкевич Петр Целестин Иванов
Место рожденияд. Сташки, Овручское староство, Киевское воеводство, Речь Посполитая
Дата рожденияДо 1725
Дата смертиДо 1766
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1725
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Рождение ребёнка
До 1766
Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Рождение ребёнка
До 1766
Сын: Сташкевич Григорий Петров
Мать ребёнка: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля
Смерть
До 1766