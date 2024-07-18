Сташкевич Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Михаил Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Мать: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Григорий Михайлов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сташкевич Иван Михайлов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сташкевич Иван ??? Михайлов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сташкевич Павел Михайлов

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сташкевич) Анна Михайлова

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Сташкевич) Федора Михаилова

Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Смерть
1811

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