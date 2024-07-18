Сташкевич Михаил Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Григорий Михайлов
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сташкевич Иван ??? Михайлов
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сташкевич) Анна Михайлова
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Сташкевич) Федора Михаилова
Мать ребёнка: (Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Смерть
1811