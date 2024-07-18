(Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

(Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Рождение ребёнка
1775

Сын: Сташкевич Иван Михайлов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Рождение ребёнка
1777

Сын: Сташкевич Иван ??? Михайлов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Рождение ребёнка
1778

Сын: Сташкевич Павел Михайлов

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Сташкевич) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Сташкевич) Федора Михаилова

Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров

Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.