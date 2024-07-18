(Лосинская Сташкевич) Анна Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Сташкевич Иван ??? Михайлов
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Сташкевич) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Сташкевич) Федора Михаилова
Отец ребёнка: Сташкевич Михаил Петров
Смерть
После 1795