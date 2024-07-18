Сташкевич Григорий Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташкевич Григорий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1766

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

До 1725 г.р.

Мать

До 1725 г.р.

Дети

1791 г.р.
1798 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766

Отец: Сташкевич Петр Целестин Иванов

Мать: (Корчевская Сташкевич) Петрунеля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Сташкевич Феодор Григория

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Сташкевич Афанасий Григория

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1811

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