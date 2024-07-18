Сташкевич Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1766
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1766
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сташкевич Феодор Григория
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Сын: Сташкевич Афанасий Григория
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1811