Бровкин Алексей Логвинович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бровкин Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бровкин Родион Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Бровкина) Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Бровкина) Алена Алексеевна
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Бровкина) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Бровкина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Смерть
1790