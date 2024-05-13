Бровкин Алексей Логвинович 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Алексей Логвинович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1724

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Бровкин Логвин Яковлевич

Мать: Бровкина (Аксенова) Анна Ипатьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1740

Жена: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Бровкин Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бровкин Родион Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Бровкина) Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Бровкина) Алена Алексеевна

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Бровкина) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Бровкина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1790
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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