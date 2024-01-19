Бровкин Логвин Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Упоминание
1702
Рождение ребёнка
1707
Сын: Бровкин Микита Логвинович
Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бровкин Куприян Логвинович
Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна
Упоминание
1721
Упоминание
1721
Упоминание
1722
Рождение ребёнка
1724
Сын: Бровкин Алексей Логвинович
Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна
Упоминание
1744
Упоминание
13.02.1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Анна Ипатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1749