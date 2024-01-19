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Бровкин Логвин Яковлевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1699

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Бровкин Яков Анисимович

Мать: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1702
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Бровкин Микита Логвинович

Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Бровкин Куприян Логвинович

Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1722
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Бровкин Алексей Логвинович

Мать ребёнка: Бровкина Анна Ипатьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1744
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Анна Ипатьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1749
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
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