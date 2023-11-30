Бровкина Степанида Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровкина Степанида Кондратьевна

Место рождения

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1692

Муж: Бровкин Яков Анисимович

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Бровкин Логвин Яковлевич

Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бровкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1710
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда 1710 г. РГАДА, Ф. 1209, Оп. 1, Кн. 1134 Л. 89 об. В. Яков Анисимов сын Бровкин 40, у него жена Степанида Кондратьева дочь 30 да дочь Федосья 1... Показать все
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1716
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Ревизская сказка, 1716г.
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 3. В. Яков Анисимов сын Бровкин 60 лет, у него жена Степа 53 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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