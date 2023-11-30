Бровкина Степанида Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Бракосочетание
1692
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бровкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович
Упоминание
1710
Перепись населения | Переписная книга Лебедянского уезда 1710 г. РГАДА, Ф. 1209, Оп. 1, Кн. 1134 Л. 89 об. В. Яков Анисимов сын Бровкин 40, у него жена Степанида Кондратьева дочь 30 да дочь Федосья 1... Показать все
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Бровкин Яков Анисимович
Упоминание
1716
Перепись населения | Ревизская сказка, 1716г.
Упоминание
1721
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 3. В. Яков Анисимов сын Бровкин 60 лет, у него жена Степа 53 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно