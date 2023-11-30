(Бровкина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Упоминание
1721
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 3. В. Яков Анисимов сын Бровкин 60 лет, у него жена Степа 53 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно