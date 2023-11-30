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(Бровкина) Мария Яковлевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Бровкин Яков Анисимович

Мать: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 3. В. Яков Анисимов сын Бровкин 60 лет, у него жена Степа 53 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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