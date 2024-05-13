Бровкин Яков Анисимович
Место рождения
Дата рождения1669
Дата смерти1748
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: Бровкин Анисим Прохорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1692
Рождение ребёнка
1693
Дочь: (Бровкина) Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна
Рождение ребёнка
1699
Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бровкин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Бровкина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна
Смерть
1748