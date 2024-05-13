Бровкин Яков Анисимович 1669 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Яков Анисимович

Место рождения

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1669

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: Бровкин Анисим Прохорович

Мать: не указана

Бурдуково, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1692

Жена: Бровкина Степанида Кондратьевна

Рождение ребёнка
1693

Дочь: (Бровкина) Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1699

Сын: Бровкин Логвин Яковлевич

Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Бровкин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Бровкина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Бровкина Степанида Кондратьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1748
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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