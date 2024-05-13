Бровкина (Аксенова) Анна Ипатьевна 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина (Аксенова) Анна Ипатьевна

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Аксенов Ипат

Мать: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Логвин Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Бровкин Микита Логвинович

Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Бровкин Куприян Логвинович

Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Бровкин Алексей Логвинович

Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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