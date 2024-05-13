Бровкина (Аксенова) Анна Ипатьевна
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Аксенов Ипат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1707
Сын: Бровкин Микита Логвинович
Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Бровкин Куприян Логвинович
Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Бровкин Алексей Логвинович
Отец ребёнка: Бровкин Логвин Яковлевич
Смерть
Неизвестно