Бровкин Куприян Логвинович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Бровкин Логвин Яковлевич
Мать: Бровкина Анна Ипатьевна
Упоминание
1721
Упоминание
1722
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бровкин Трофим Куприянович
Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна
Упоминание
1744
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бровкин Лукьян Куприянович
Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Мария Куприяновна
Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна
Упоминание
13.02.1763
Иммиграция
1780
Упоминание
?.04.1783
Богучарский округ, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно