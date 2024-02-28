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Бровкин Куприян Логвинович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Бровкин Логвин Яковлевич

Мать: Бровкина Анна Ипатьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1722
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бровкин Трофим Куприянович

Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1744
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бровкин Лукьян Куприянович

Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Мария Куприяновна

Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бровкин Иев Куприянович

Мать ребёнка: Бровкина Ульяна Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Иммиграция
1780
Упоминание
?.04.1783
Богучарский округ, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Ульяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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