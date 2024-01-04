Бровкин Трофим Куприянович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Упоминание
1744
Упоминание
13.02.1763
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бровкин Крисанф Трофимович
Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Трофимовна
Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна
Иммиграция
1780
Упоминание
?.04.1783
Богучарский округ, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно