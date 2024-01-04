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Бровкин Трофим Куприянович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бровкин Куприян Логвинович

Мать: Бровкина Ульяна Григорьевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1744
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
13.02.1763
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бровкин Крисанф Трофимович

Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Трофимовна

Мать ребёнка: Бровкина Василиса Трофимовна

Иммиграция
1780
Упоминание
?.04.1783
Богучарский округ, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Василиса Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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