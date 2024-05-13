Бровкина Василиса Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бровкин Крисанф Трофимович
Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Бровкина) Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Бровкина) Авдотья Трофимовна
Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович
Смерть
Неизвестно