Бровкина Василиса Трофимовна 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Василиса Трофимовна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Трофим Куприянович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бровкин Крисанф Трофимович

Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Бровкина) Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Бровкина) Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Бровкин Трофим Куприянович

Смерть
Неизвестно

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