Бровкина Ульяна Григорьевна 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБровкина Ульяна Григорьевна

Бровкина Ульяна Григорьевна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1796

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Куприян Логвинович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Бровкин Трофим Куприянович

Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бровкин Лукьян Куприянович

Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Бровкина) Мария Куприяновна

Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Бровкин Иев Куприянович

Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1796

Мы используем куки для улучшения работы сайта.