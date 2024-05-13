Бровкина Ульяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Бровкин Трофим Куприянович
Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бровкин Лукьян Куприянович
Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Бровкина) Мария Куприяновна
Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Бровкин Куприян Логвинович
Смерть
1796