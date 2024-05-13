Бровкин Игнатий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бровкин Ермолай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бровкин Евстрат Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1806