Бровкин Игнатий Алексеевич 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Игнатий Алексеевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бровкин Алексей Логвинович

Мать: Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бровкин Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бровкин Ермолай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бровкин Евстрат Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Бровкин Захар Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1806
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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