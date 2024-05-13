Бровкин Евстрат Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Афимия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Бровкина Афимия
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Бровкина Афимия
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Бровкина) Прасковья Евстратовна
Мать ребёнка: Бровкина Афимия
Смерть
Неизвестно