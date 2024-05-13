Бровкин Евстрат Игнатьевич 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Евстрат Игнатьевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Афимия

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бровкин Осип Евстратович

Мать ребёнка: Бровкина Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Бровкин Иван Евстратович

Мать ребёнка: Бровкина Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Бровкина) Прасковья Евстратовна

Мать ребёнка: Бровкина Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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