Бровкина Афимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Бровкин Евстрат Игнатьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Бровкин Евстрат Игнатьевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Бровкина) Прасковья Евстратовна
Отец ребёнка: Бровкин Евстрат Игнатьевич
Смерть
Неизвестно