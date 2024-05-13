Бровкин Осип Евстратович 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Осип Евстратович

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Бровкин Евстрат Игнатьевич

Мать: Бровкина Афимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бровкин Никифор Осипович

Мать ребёнка: Бровкина Ефимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бровкина) Авдотья Осиповна

Мать ребёнка: Бровкина Ефимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бровкин Евдоким Осипович

Мать ребёнка: Бровкина Ефимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бровкин Иван Осипович

Мать ребёнка: Бровкина Ефимия

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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