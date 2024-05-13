Бровкин Осип Евстратович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бровкин Евстрат Игнатьевич
Мать: Бровкина Афимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровкина Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Бровкина Ефимия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бровкина) Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: Бровкина Ефимия
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бровкина Ефимия
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Бровкина Ефимия
Смерть
Неизвестно