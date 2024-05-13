Бровкина Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Бровкина) Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович
Смерть
Неизвестно