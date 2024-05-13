Бровкина Ефимия 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровкин Осип Евстратович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бровкин Никифор Осипович

Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Бровкина) Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бровкин Евдоким Осипович

Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бровкин Иван Осипович

Отец ребёнка: Бровкин Осип Евстратович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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