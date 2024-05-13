Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Жихорев Дмитрий Дементиевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1740
Рождение ребёнка
1741
Сын: Бровкин Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Бровкин Родион Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Бровкина) Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Бровкина) Алена Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Бровкина) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Бровкина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович
Смерть
Неизвестно