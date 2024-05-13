Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкина (Жихорева) Авдотья Дмитриевна

Место рождения

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Жихорев Дмитрий Дементиевич

Мать: не указана

Порой, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1740

Муж: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Бровкин Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Бровкин Родион Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Бровкина) Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Бровкина) Алена Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Бровкина) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Бровкина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Бровкин Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Бровкин Алексей Логвинович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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